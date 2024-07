Sikorski zareagował. "Pięknie, tylko dlaczego ciągle krok z tyłu"

Jak zauważył Rousopoulos, immunitet nie jest przywilejem nadawanym danej osobie, ale raczej ma na celu zagwarantowanie poszanowania instytucji demokratycznych. "Nikt nie może powoływać się na niego w celu popełnienia przestępstwa, ale też nikt nie może go zignorować" - podkreślił. Jak dodał, immunitet przyznany członkowi ZPRE ma zastosowanie, chyba że samo Zgromadzenie go uchyli. Ale najpierw formalny wniosek o to musi zostać złożony przez właściwy organ krajowy.