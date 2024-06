Sikorski ostrzega: 100 głowic nuklearnych jest w obwodzie kaliningradzkim

Obwód kaliningradzki graniczy z dwoma państwami należącymi do Paktu Północnoatlantyckiego - Polski i Litwy. Jak podaje "The Kyiv Independent", to niewygodne sąsiedztwo z Rosją i Białorusią, państwami zaangażowanymi w konflikt w Ukrainie, było przedmiotem rozważań uczestników berlińskiego spotkania.