O Polaku mówi cały świat. Banot wspiął się na wieżowiec. Nagranie z Argentyny zapiera dech

Głośno o "polskim Spidermanie". Marcin Banot, popularny polski wspinacz builderingowy, wspiął się bez zabezpieczeń na 28. piętro wieżowca Globant Tower w Buenos Aires. Najpierw argentyńskie media rozpisały się o Polaku, a teraz amerykańska agencja Associated Press udostępniła mediom z całego świata nagranie z tego zdarzenia. Gołym okiem można zauważyć, że Polak wspina się bez żadnych zabezpieczeń, a w koszulce Argentyny. Każdy jego ruch na nagraniu mrozi krew w żyłach, gdy widać, jak jest on wysoko nad ziemią. Banotowi nie udało się wspiąć na sam szczyt wieżowca, czyli na 30. piętro. Wszystko za sprawą strażaków, którzy na wezwanie ochrony budynku podjęli interwencje na 28. piętrze i zastopowali słynnego influencera znad Wisły. Argentyński portal Infobae przekazał, że 11 czerwca o godzinie 13:50 na miejsce zostały wezwane służby. Pod wieżowcem pojawiła się również policja. Polski wpinacz został aresztowany i przewieziony na komisariat w Buenos Aires w kajdankach. Banot jest oskarżony o przestępstwo wtargnięcia na teren posesji, za co grozi kara od 6 miesięcy do dwóch lat więzienia. Władze stolicy Argentyny zapowiedziały, że podejmą starania, żeby Polak zapłacił za całą operację.