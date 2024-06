Upiorna wizja Putina. Kwaśniewski ostrzega

W połowie czerwca w Szwajcarii odbędzie się szczyt pokojowy ws. Ukrainy. Prowadzący program "Newsroom" WP Paweł Pawłowski zapytał byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, czy to już czas na pokój. - Pytanie, czy da się do niego doprowadzić i jakie warunki mają być spełnione - stwierdził Kwaśniewski. Tłumaczył, że "Putin nie ma problemu, żeby był pokój". - Warunek według niego jest jeden. Zaprzestanie dostaw broni dla Ukrainy i on mówi: "w ciągu dwóch, trzech miesięcy wojna się skończy" - powiedział Kwaśniewski. Były prezydent podkreślił, że to jest oczywiste, bo "wojska ukraińskie będą walczyć do ostatniego pocisku, ale w końcu przyjdzie ten ostatni pocisk". - Putin osiągnie swój cel. Ukraina będzie w jego rękach, obsadzi kimś swoim władze w Kijowie. Zełeńskiego aresztuje, albo wręcz rozstrzela. To będzie pokój według Putina - powiedział były prezydent.