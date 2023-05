Sikorski na celowniku PiS? "Władza się z tym nie kryje"

Sikorski nie raz rozmawiał z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem, co zarzuca mu prawica. Jedna z rozmów odbyła się w 2013 roku, kiedy to ponownie zwrócił się do Rosji o zwrot przez Moskwę wraku Tu-154M, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Natomiast w czerwcu 2014 roku szefowie MSZ Polski, Niemiec i Rosji - Radosław Sikorski, Frank-Walter Steinmeier oraz Siergiej Ławrow spotkali się w Petersburgu w "wąskim gronie", by omówić kryzys w Ukrainie.