Sikorski czy Trzaskowski? Bielan wskazał lepszego kandydata

- Z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości chyba lepiej, żeby to był Rafał Trzaskowski, bo to jest polityk, którego już doskonale znamy, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii prezydenckiej i którego pokonaliśmy 4,5 roku temu - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europoseł PiS Adam Bielan. Michał Wróblewski pytał o prawybory w Koalicji Obywatelskiej, które mają wyłonić kandydata tej partii w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, a także o negatywne opinie Radosława Sikorskiego, jakie będąc jeszcze w opozycji, wygłaszał pod adresem Donalda Trumpa. - Chciałbym, żeby polski minister spraw zagranicznych miał jak najlepsze relacje z prezydentem Trumpem i jego otoczeniem po to, żeby jego telefony do Waszyngtonu, w momencie jakiegoś zagrożenia, były odbierane. Obawiam się, że tak nie będzie, że słowa, które pisał w mediach społecznościowych nie tylko Radosław Sikorski, ale też wielu innych polityków PO, będą pamiętane w Białym Domu bardzo długo - ocenił Bielan. Według niego obecnie relacje polsko-amerykańskie "wiszą na Andrzeju Dudzie".

Rozwiń