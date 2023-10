Wejście na pomnik smoleński. Kulisy akcji w Warszawie

Policyjna akcja w Warszawie

W sieci pojawiły się doniesienia o tym, że mężczyzna w trakcie prowadzonych negocjacji rozmawiał przez telefon. Również tu jest kilka możliwości. Mężczyzna mógł mieć urządzenie przy sobie po to, by komunikować się z osobami trzecimi, które potencjalnie mogły go inspirować do tego zachowania lub telefon przekazały mu służby, na co zgodził się sam sprawca.