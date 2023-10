Wszedł na pomnik smoleński. "Ma jakiś przedmiot przypominający ładunek". Jest nagranie

Frontowe wyjście hotelu, który sąsiaduje z pl. Piłsudskiego, zostało zabezpieczone przez policjantów. Zdaniem świadka antyterroryści weszli do hotelu z bronią maszynową. - Promień blokady policyjnej ma ok. 300 m - dodał świadek zdarzenia. Z jego relacji wynika, że koło godz. 12 nikt nie był wpuszczany do Sofitelu.