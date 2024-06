Seria awarii. Rosjanie mdleli w samolocie

- Problemy są oczywiste: przewoźnicy nie mogą legalnie kupować oryginalnych części zamiennych. Władze lotnicze dopuszczają używanie części dłużej, niż pozwalają na to normy bezpieczeństwa, co prowadzi do wypadków - zauważa Andrej Patrakow, szef RunAvia, firmy specjalizującej się w bezpieczeństwie lotów.