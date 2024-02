Rosjanie utknęli na lotnisku. Chaos i krzyki

Jak informuje kanał Mash, rosyjscy turyści od siedmiu godzin nie mogą wylecieć z Kuby do Moskwy z powodu wadliwego samolotu. Rosjanie krzyczą w hali odlotów hasła: "chcemy wrócić do domu". Pomiędzy niektórymi pasażerami doszło do ostrej wymiany zdań.