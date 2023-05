Sensacyjne wieści z Chin. Pekin odwołuje kryzys w kontaktach z USA

- Spotkanie jest pozytywnym znakiem. Uważam, że Burns czekał na tę rozmowę i w końcu do niej doszło, co wskazuje, że impas między Chinami a USA zmierza do końca - powiedział Beijing Review Wu Xinbo, dziekan Instytutu Studiów Międzynarodowych i dyrektor w Centrum Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju.