Sensacyjne wieści o Prigożynie. "Potworne zacofanie myślenia"

"Potworne zacofanie myślenia społecznego"

- To tworzenie politycznych legend, które są użyteczne do tego, by podgrzewać różne tematy, które są wygodne dla rosyjskiej polityki. Mają się nijak do realnych sytuacji i realnego życia. Pokazuje to potworne zacofanie myślenia społecznego w Rosji - wyjaśnia.