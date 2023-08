Polak o tragicznej sytuacji w Ukrainie. "Nie mają kim walczyć"

Wysocki mówi, że w ostatnim czasie liczył groby we Lwowie. - Na starej części cmentarza jest ok. 100 grobów, część z 2014 roku. Na nowej części jest ich ponad 600. Mamy ok. 700 pochówków z ok. 700-tysięcznego miasta. We wsiach ta proporcja jest kolosalnie inna. Kiedy przejeżdżam przez nie, widzę cmentarze przy ulicy. Na każdym z nich jest od kilku do kilkunastu nowych grobów. Przy każdym są flagi, łatwo jest je rozpoznać - relacjonuje.