Polak jest 15 km od linii frontu, gdzie Rosjanie gromadzą siły. "Ukraińcy są gotowi"

"Można przywyknąć do wojny"

W niedzielę wieczorem Wysocki był w Charkowie (ok. 118 km od Kupiańska), gdzie doszło do potężnych ostrzałów. Jak podkreśla, przez ostatni czas miasto jest atakowane co noc. Alarmy lotnicze w ciągu dnia uruchamiane są co godzinę. Polak wrócił do Charkowa w środę, by zobaczyć, jak funkcjonuje miasto, jak żyją ludzie w obliczu tego, co szykują im Rosjanie.