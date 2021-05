Sejm za Funduszem Odbudowy. Co ze Zjednoczą Prawicą? Głos z rządu

Przeciwko ratyfikacji o zwiększeniu zasobów własnych UE, która jest wymagana do uruchomienia Europejskiego Funduszu Odbudowy, głosowała Solidarna Polska , a także Anna Maria Siarkowska i Małgorzata Janowska z klubu PiS.

PiS ukarze posłów? Rzecznik rządu komentuje

O to, czy ci posłowie zostaną ukarani, został zapytany Piotr Müller w programie "Poranek siódma - dziewiąta". Rzecznik rządu przekazał, że nie wie, jakie będą decyzje klubu parlamentarnego w tej sprawie.

Dodał również, że jest zaskoczony, że niektórzy głosowali przeciw. - To była zła decyzja - wyjaśnił polityk i zaznaczył, że jest przekonany, że Zjednoczona Prawica będzie razem współpracować do końca kadencji.

- Jeśli chodzi o funkcjonowanie obozu Zjednoczonej Prawicy, przytłaczająca większość kwestii programowych nas łączy. Liczę, że ta jedna kwestia, bardzo istotna i ważna dla Polski, mimo wszystko nas nie poróżni. Jestem przekonany, że dalej, do końca kadencji będziemy realizowali program, z którym szliśmy do wyborów - przekonywał.

Redakcja Wirtualnej Polski dotarła do informacji, że kwestią ewentualnych kar dla posłów, którzy zagłosowali inaczej niż większość kolegów z PiS, wkrótce zajmie się prezydium klubu .

Głosowanie nad Funduszem Odbudowy. Co ze Zjednoczą Prawicą?

Piotr Müller odniósł się także do zarzutów Solidarnej Polski dotyczących Funduszu Odbudowy. Przypomnijmy, że prawie całe to ugrupowanie (oprócz Marcina Warchoła) zagłosowało przeciwko ratyfikacji dokumentu.

- Zawsze wszystkie inne siły opozycyjne zapraszamy do tego, aby popierały projekty rządu (...) Natomiast my skupiamy się na funkcjonowaniu Zjednoczonej Prawicy i to jest gwarant funkcjonowania rządu - mówił.