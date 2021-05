Sejm. Posypią się kary w klubie parlamentarnym PiS

- Dotyczyły one takich kwestii, jak powiązanie środków finansowych, jakie mamy otrzymać z UE, z wyrażeniem zgody na nałożenie na Polaków nowych podatków. Podatki te będą wpływać bezpośrednio do budżetu UE. W konsekwencji Unia Europejska będzie dysponować budżetem niezależnym od składek państw członkowskich UE. To domykanie koncepcji Unii jako sfederalizowanego superpaństwa i kolejne osłabienie naszej suwerenności - przekonuje parlamentarzystka klubu PiS.