Sejm. Posłowie zdecydowali ws. Funduszu Odbudowy

Fundusz Odbudowy UE przyjęty przez Sejm

- 17 lat temu Polska przyłączyła się do Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że odbyło się to wówczas przy pełnej aprobacie społecznej. Dziś to głosowanie pokaże, czy jesteśmy za funkcjonowaniem w Unii Europejskiej, czy też przeciw - mówił premier Mateusz Morawiecki na początku posiedzenia ws. ustawy o Zasobach Własnych UE, w której zawarte są także fundusze na Krajowy Plan Odbudowy.