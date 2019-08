Sejm. Nowym marszałkiem została Elżbieta Witek

Nowym marszałkiem Sejmu została Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Na tym stanowisku zastąpiła Marka Kuchcińskiego, który w piątek podał się do dymisji. Witek dotychczas była minister spraw wewnętrznych i administracji.

- Dzisiejsza debata pokazała, że przez te lata w nas wszystkich stało się coś złego. Zostało niewiele do końca kadencji. Nie można mi odmówić patriotyzmu i moralności - mówiła Elżbieta Witek. - Spierajmy się na rację, ale nie używajmy inwektyw. Krytykujmy zachowanie, a nie człowieka - dodała nowa marszałek Sejmu.

- Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wszyscy byli odpowiednio traktowani - zapowiedziała Witek. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości dodała, że "każdy z posłów jest ważny i musi zostać wysłuchany".

Sejm. Gorąca debata przy Wiejskiej

- Marka Kuchcińskiego żegnamy bez żalu i nie dziękujemy. Dawno powinien wylecieć - mówił w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider Ludowców dodał, że "Polska nie jest skazana na pohukiwanie Prawa i Sprawiedliwości". - Nie oburzajcie się, ponieważ to wy kazaliście odejść Kuchcińskiemu - dodał.

- To nie jest debata nad Markiem Kuchcińskim – to debata nad Jarosławem Kaczyńskim - mówił Sławomir Nitras. Poseł Platformy Obywatelskiej dodał, że kandydatka PO-KO "mogłaby przywrócić szacunek do Izby". - Jarosław Kaczyński nie będzie urzędował w gabinecie Kidawy- Błońskiej - zaznaczył Nitras.