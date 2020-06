Sejm i słowa o "chamskiej hołocie". Marek Suski: Ja bym nie przeprosił

- Widziałem jak Jarosław Kaczyński był obrażany i prowokowany. To człowiek, który wielokrotnie był słownie poniewierany, więc miał prawo do takiej reakcji. W jego słowach nie było żadnych przekleństw - bronił prezesa PiS poseł Marek Suski w wywiadzie dla portalu Interia.pl.

Sejm a "chamska hołota". Marek Suski broni Jarosława Kaczyńskiego

Na pytanie o to, czy Jarosław Kaczyński powinien przeprosić posłów opozycji, Marek Suski odrzekł, że Jarosław Kaczyński "powiedział to, co duża część naszych obywateli myśli". - To nie moja sprawa, ale ja bym tego nie zrobił. Zachowują się tak, że nawet świętego mogą wyprowadzić z równowagi - podkreślił poseł Suski.