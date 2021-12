Sędzia Maciej Rutkiewicz zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną

Jest to jeden z powodów, dla którego do tej pory nie otrzymaliśmy zaliczki na rzecz walki ze skutkami pandemii z unijnego budżetu - KE nie chce zaakceptować Krajowego Planu Odbudowy. We wtorek również Parlament Europejski przyjął deklaracją, dotyczącą planów legislacyjnych na 2022 rok. Wśród nich jest m.in. pakiet klimatyczny oraz mechanizm warunkowości, uzależniający otrzymanie dotacji z budżetu UE na podstawie przestrzegania praworządności przez dany kraj. Dokument przyjęto, mimo sprzeciwu Polski i Węgier.