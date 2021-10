Gigantyczna kara dla Polski. Komentarz z Solidarnej Polski

Decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary w wysokości 1 mln euro dziennie. To reakcja na niezawieszenie przez rząd PiS działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z Solidarnej Polski. - To są działania bezprawne. UE nie ma najmniejszych kompetencji w zakresie wewnętrznej organizacji wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich - stwierdził. - Od paru lat linia orzecznicza TSUE - wyrok za wyrokiem, orzeczenie za orzeczeniem - rozszerza kompetencje unijne i na to nie może być zgody. Reakcja polskiego rządu przecież była, UE została poinformowana o planowanych przez nas reformach wymiaru sprawiedliwości, reformie samego Sądu Najwyższego - podkreślił. - To są działania bezprawne, niemające uzasadnienia w traktatach i przekraczające uprawnienia UE wynikające z traktatów - przekonywał Woś. Doszło do zaciętej wymiany zdań z prowadzącym program Patrykiem Michalskim.