Scholz nie chce wygranej Ukrainy? Czarne chmury nad kanclerzem Niemiec

Czy Scholz zmieni kurs? W opinii naszego eksperta - nie. - Będzie starał się troszkę wyostrzyć optycznie działania, doprowadzić do większej klarowności. Wydaje mi się, że jest gotowy ponieść pewne koszty wizerunkowe, sondażowe, bo jesteśmy na początku kadencji. A traci w stosunku do partii centrowych i koalicjantów Zielonych. Nie traci w stosunku do partii radykalnych - dodaje.