Te państwa dystansują się od Kremla. "Kazachstan ma powody, żeby się Rosji obawiać"

I zaznacza, że trudno sobie wyobrazić, żeby Kirgistan z tych rosyjskich formatów wystąpił. - To są albo balony próbne, sprawdzające jak Rosja zareaguje, albo próby wytargowania od Rosji lepszej pozycji. Gdyby Kirgistan zaczął wykonywać jakieś poważne ruchy, Rosja ma wystarczająco argumentów, by Kirgistan zdyscyplinować. Jeśli chodzi jednak o lojalność Kirgistanu, Rosja nie ma powodów do obaw - dodaje.