Porażka Putina w Azji Środkowej

Dyplomatyczna porażka Putina

Putin rozmawiał także z Szawkatem Mirzijojewem, prezydentem Uzbekistanu. Oświadczenie uzbeckiego przywódcy po jego rozmowie z Putinem 25 lutego ograniczyło się do lakonicznej wzmianki, że doszło do "wymiany poglądów na temat spraw międzynarodowych i regionalnych, w tym na temat obecnej sytuacji wokół Ukrainy". Kreml przedstawił to w innym świetle, stwierdzając, że Mirzijojew "wyraził zrozumienie dla działań podejmowanych przez stronę rosyjską".