Poważne zarzuty pod adresem Scholza. Blokuje dostawę czołgów Marder dla Ukrainy?

Wniosek koncernu zbrojeniowego Rheinmetall o dostawę 100 Marderów do Ukrainy został złożony już 22 kwietnia br., ale niemiecki rząd nadal go nie zatwierdził - pisze "Bild". Według oficjalnego stanowiska rządu, Bundeswehra nie może dostarczać czołgów Marder ze swoich zapasów. Opierając się na informacjach niemieckiego dziennika, prawda wygląda inaczej. Według wewnętrznego dokumentu, dostępne są nawet 32 czołgi. Zdaniem niemieckiego dziennika jest to m.in. dowód na to, że Olaf Scholz znajduje się w "trybie defensywnym".