To aż nieprawdopodobne. Niemiecka epopeja z Marderami dla Ukrainy

Gąsienicowe bojowe wozy piechoty Marder są przedmiotem dyskusji na temat dostaw ciężkiego uzbrojenia do Ukrainy od samego początku rozmów w tej sprawie. Zainteresowanie nimi deklarowali sami Ukraińcy, jednak Niemcy nie wykazywały inicjatywy do dostarczenia tego rodzaju uzbrojenia do Kijowa.