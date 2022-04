Niemcy w końcu przekazują działa Ukrainie. "To sprzęt z muzeum"

Ukraińcy zaskoczeni

Dostawa samobieżnych dział przeciwlotniczych do Ukrainy nie jest również do końca punktem zwrotnym w polityce Niemiec. Sprzęt nie trafi bowiem do oddziałów Kijowa z zasobów Bundeswehry. Dostarczy go producent - czyli Krauss-Maffei Wegmann, który zaoferował je rządowi w Berlinie już na początku wojny.