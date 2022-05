Orędzie Scholza. "Wspieramy Ukrainę w walce z agresorem"

- W obecnej sytuacji - wyjaśnił - może to oznaczać tylko jedno: bronimy prawa i wolności po stronie napadniętych. Wspieramy Ukrainę w walce przeciwko agresorowi. Zaniechanie tego oznaczałoby kapitulację przed jawną przemocą i wzmocnienie agresora - powiedział kanclerz odnosząc się do apeli wzywających go do powstrzymania dostaw ciężkiej broni dla Ukrainy.