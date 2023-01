Scholz mówił o rozmowie z Polakiem. "To czysta polityka"

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz miał powiedzieć politykom SPD, że podczas joggingu spotkał Polaka, który chwalił go za opór wobec polskiego rządu. - To czysta polityka. Nie wierzę, żeby ochrona kanclerza Niemiec, które mają doświadczenie z zagrożeniami terrorystycznymi, pozwala przypadkowej osobie go spotkać i nawiązać z nim dyskusję o Leopardach - komentował w programie "Newsroom WP" dr Jacek Raubo z serwisu Defence24.pl. - Bez Niemiec bezpieczeństwo europejskie jest w pewnym stopniu niepełne. Niemcy są ważnym partnerem w NATO i Unii Europejskiej. To również kwestia niemieckiego potencjału gospodarczego, w tym zbrojeniowego. Niemcy są jednym z największych światowych eksporterów jeżeli chodzi o obronność. Jeżeli będzie wola polityczna i finansowa, to niemiecki przemysł zbrojeniowy jest w stanie zagwarantować ciekawe systemy uzbrojenia, które można przekazać Ukrainie. Nie będzie to tylko naleciałość z armii NRD - dodał ekspert.

