"Schodzą do podziemia". Niespokojne negocjacje o Górski Karabach

Walki o Górski Karabach. Setki zabitych i rannych

Zgodnie z najświeższymi danymi, które przekazali ormiańscy separatyści, operacja wojskowa przeprowadzona przez Azerbejdżan, która rozpoczęła się we wtorek i zakończyła następnego dnia, przyniosła tragiczne skutki. Według tych źródeł liczba ofiar śmiertelnych wyniosła co najmniej 200 osób. Dodatkowo co najmniej 400 osób zostało rannych.