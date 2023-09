Górski Karabach. O co chodzi w konflikcie między Azerbejdżanem a Armenią?

W 1992 roku azerbejdżańskie władze odebrały Górskiemu Karabachowi status obwodu autonomicznego, co natomiast spowodowało do ogłoszenia niepodległości przez karabaskich Ormian. W efekcie, w tym samym roku doszło do wojny o Górski Karabach, która zakończyła się stworzeniem nieuznawanego na arenie międzynarodowej państwa. W 1994 roku pomiędzy zwaśnionymi stronami podpisane zostało zawieszenie broni - konflikt nie został jednak do końca zażegnany, eskalując w XXI wieku.