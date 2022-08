Górski Karabach. Punkt zapalny i kolejne ofiary. Historia się powtarza

Historia konfliktu pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem

Spór o Górski Karabach zaczął narastać w 1985 roku. W tym czasie terytorium stanowiło część Związku Radzieckiego. Koniec XX wieku to moment, w którym społeczeństwo ormiańskie zaczęło domagać się przyłączenia regionu do Armenii. Odrzucenie żądań spowodowało masowe strajki i manifestacje polityczne. Napięcia pomiędzy Azerami i Ormianami spowodowały powołanie Republiki Gorskiego Karabachu, która miała mieć takie same prawa, jak pozostałe kraje Związku. Podczas przeprowadzonego o 1991 roku referendum, mieszkańcy regionu zdecydowali o utworzeniu Republiki, które dało początek wieloletniemu sporowi.