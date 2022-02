Sankcje na Rosję. Komisja Europejska przedstawi cały pakiet

Odcięcie Rosji od systemu płatności międzynarodowych SWIFT

Radykalnym pomysłem na obciążenie Rosji jest odcięcie tego kraju od systemu płatności międzynarodowych SWIFT. Takie działanie brutalnie odbije się na rosyjskiej gospodarce. Uniemożliwi to rozliczenia bankowe pomiędzy Rosją a krajami zachodnimi. Może to także skutkować zamrożeniem handlu surowcami pomiędzy Rosją a Zachodem. Jest to propozycja ministrów spraw zagranicznych krajów bałtyckich. Unijni dyplomaci są jednak mniej chętni do tak drastycznych posunięć, które mogłyby nieść daleko idące konsekwencje także dla Europy.