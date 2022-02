Rosyjskie wojska coraz bliżej Kijowa. Atak na posterunek

Korespondent niemieckiej publicznej telewizji ARD poinformował nawet, że rosyjskie oddziały mogą znajdywać się nieco ponad 100 km od granic ukraińskiej stolicy. Co ciekawe w zeszłym tygodniu świat obiegły informacje o wybudowaniu na terenie Białorusi przy granicy z Ukrainą mostu pontonowego na rzece Prypeć. Dzięki powstaniu konstrukcji dystans potrzebny do przebycia do ukraińskiej granicy znacząco się skrócił. Przeprawa mogła zatem posłużyć za element przygotowań do inwazji.