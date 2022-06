Tutaj Rosja znalazła bezcenny lit. "Czeka nas katastrofa"

- Kiedy państwo jest w stanie wojny, łatwiejsze wydaje się użycie represyjnych środków i przyspieszonych rozwiązań. To tak, jakbyś przykładał broń do czyjejś głowy i żądał zatwierdzenia projektu - mówi Daniłow, który został zmuszony do ucieczki z Rosji. Jest pewien, że nawet jeśli firmy zaoferują mieszkańcom jakąś rekompensatę ekonomiczną, będzie ona nieadekwatna w porównaniu ze stratami.