Bombowiec Tu-22M3 rozbił się pod Murmańskiem

Katastrofa wojskowej maszyny na lotnisku w Olenegorsku pod Murmańskiem. Bombowiec Tu-22M3 rozbił się podczas podchodzenia do lądowania.

Na pokładzie maszyny było czterech członków załogi. Z informacji agencji TASS wynika, że co najmniej 2 zginęły. Katastrofę przeżyć miał dowódca maszyny i nawigator. Obaj są ranni, przewieziono ich do szpitala.

Maszyna rozbiła się o godz. 12.40, podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku w Olenegorsku, należącym do wojsk Lotnictwa Dalekiego Zasięgu. To właśnie na wyposażeniu tego rodzaju wojsk znajdują się maszyny Tu-22M3.