Sąd zdecydował ws. likwidacji TVP i Polskiego Radia. "Początek drogi"

Ekspertka wskazała, że "drugą dyskusyjną kwestią w orzeczeniu jest powoływanie się na nieopublikowany wyrok TK". - Co prawda sędzia robi to w sposób "pośredni". Zaznacza, że jest to wyrok nieopublikowany, ale traktuje to orzeczenie, które było w TK jako wyrok, mimo oczywistej wadliwości - podkreśliła.