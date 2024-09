Sąd zdecydował ws. 8-letniej Ines. Musi wrócić do Belgii

Sądowa batalia o prawa rodzicielskie nad Ines zaczęła się w 2017 r., kiedy matka - po rozstaniu z ojcem - zabrała ją z Belgii do Polski. Ines urodziła się w Polsce w 2016 r. Niedługo po narodzinach matka zabrała ją do Belgii, gdzie mieszkał jej partner i ojciec dziewczynki. Rok później para rozstała się, a matka wróciła z córką do Polski. W 2019 r. belgijski sąd przyznał wyłączną opiekę rodzicielską ojcu. Następnego dnia matka dziewczynki zmarła, a opiekę nad nią przejęła babcia. Belgowie uznali, że ukrywa dziecko, więc wydali za nią Europejski Nakaz Aresztowania, który w Polsce został oddalony.