Walka o 4-latkę. O losie dziecka zadecyduje sąd w Katowicach

Rodzice Ines mieszkali razem w Belgii. Polka wróciła jednak do kraju, bo miała być ofiarą przemocy domowej ze strony męża - Belga marokańskiego pochodzenia. Wówczas rozpoczęła się walka o prawa do opieki na 4-latką. Sąd w Brukseli zaocznie zdecydował, że dziewczynka ma wrócić do ojca. Matka nie została jednak poinformowana o rozprawie - podaje polskieradio.pl.