Ibrahimem zajmie się ojciec. Belgijski sąd podjął decyzję ws. 10-latka

Ibrahim zamieszka w Belgii ze swoim ojcem. 10-latek, którego poszukiwano przy użyciu procedury Child Alert, będzie mógł spotykać się ze swoją matką co tydzień. - Obawiam się jej - przyznał mężczyzna.

- Nie wierzę w to, że on się mnie boi. Bo co ja mu, przepraszam, mogę zrobić? - pyta w rozmowie z Polsat News matka 10-letniego Ibrahima. Przekazana przez nią informacja o porwaniu chłopca postawiła na nogi służby w całym kraju.