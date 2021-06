Sąd oddalił zażalenia. Nie będzie zawieszenia procesu ojca Tadeusza Rydzyka

29 kwietnia 2021 nie doszło do przesłuchania oskarżonych, gdyż obrońcy złożyli wniosek o zawieszenie sprawy do momentu, gdy Trybunał Konstytucyjny orzeknie o zgodności art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją. Sąd Rejonowy oddalił ten wniosek. Uznał bowiem, że obowiązuje domniemanie konstytucyjności przepisów. Na to postanowienie oskarżonym przysługiwało zażalenie do Sądu Okręgowego. Zażalenie złożyła zarówno prokuratura, jak i obrońca oskarżonej Lidii Kochanowicz-Mańk.