Ziobro broni Rydzyka. "Nękanie i inwigilacje rodem z reżimu Łukaszenki"

Tadeusz Rydzyk przyjechał w czwartek do Sądu Rejonowego w Toruniu. Duchowny miał być przesłuchany w formie wideokonferencji w sprawie fundacji Lux Veritatis . Organizacja Watchdog Polska wytoczyła proces fundacji, by opublikowała pełne kwoty rządowych dotacji z pozostałych lat.

Wiadomo, że Lux Veritatis od października 2015 r. do czerwca 2016 r. otrzymała od państwa 1 391 147 zł. Jednak Watchdog Polska domaga się pełnej informacji dotyczącej pozostałych lat.

"Od kilku lat jesteśmy też nękani przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Stowarzyszenie, które jest finansowane przez organizację spoza Polski. Za atakami na Radio Maryja stoją organizacje niesprzyjające Kościołowi, a nawet antyewangelizacyjne. One nie tylko nas nękają, wręcz dążą do zamknięcia nam ust, czego dowodem jest zażądanie przejęcia tzw. zabezpieczenia naszych komputerów, telefonów, wszystkiego" - czytamy w komunikacie podpisanym przez o. Rydzyka .

Ziobro ws. procesu Lux Veritatis. "Nękanie i inwigilacje rodem z reżimu Łukaszenki"

Teraz głos ws. procesu przeciwko fundacji Lux Veritatis zabrał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Chciałbym wyrazić słowa solidarności z Ojcem Dyrektorem i całą rodziną Radia Maryja. Wszyscy jesteśmy z państwem, bo to, co się dzieje, jest szykanowaniem, które nie mieści się w głowie - mówił w rozmowie z Radiem Maryja.

Według Ziobry "mamy do czynienia ze zjawiskiem, w którym organizacje, często finansowane ze źródeł zewnętrznych poza Polską, realizują zadania wyznaczone im przez sponsorów, którzy dają finansową gwarancję funkcjonowania tych podmiotów".

- Tutaj nie chodzi o sprawiedliwość i prawo, lecz o nękanie i inwigilacje. To są metody wzięte rodem z reżimu Łukaszenki. Nie do pomyślenia jest to, że ktoś ma odwagę formułować takie wnioski - dodał Ziobro.