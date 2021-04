O. Tadeusz Rydzyk stanie przed sądem. Apeluje o wsparcie i wzywa do interwencji

29 kwietnia odbędzie się kolejna rozprawę, na której stanie ojciec Tadeusz Rydzyk. Chodzi o proces karny ws. założonej przez niego fundacji "Lux Veritatis", która to od października 2015 r. do czerwca 2016 r. otrzymała od państwa 1 391 147 zł. Organizacja Watchdog Polska chce, aby opublikowała one pełne kwoty dotacji z pozostałych lat.