Ojciec Rydzyk przed sądem. Rusza proces karny

Początki tej sprawy sięgają 2016 roku. To właśnie wtedy stowarzyszenie Watchdog wystąpiło do fundacji kierowanej przez Rydzyka o ujawnienie jej wydatków z publicznych pieniędzy. W związku z nieuzyskaniem odpowiedzi, sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który orzekł, że przedstawiciele Lux Veritatis dopuścili się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto, fundacja musiała zapłacić grzywnę w wysokości 1 tys. zł.