Dotacje dla fundacji o. Rydzyka. Dwa ministerstwa od lat nie wspierają inicjatyw redemptorysty

1,9 mln zł - do 2017 roku - resort klimatu i środowiska przeznaczył na termomodernizację obiektów Caritas Diecezji Kieleckiej wraz z budową instalacji solarnych. - Był to konkursowy tryb przydzielania dotacji - informuje oficjalnie ministerstwo w piśmie podpisanym przez Michała Kurtykę. To była największa dotacja udzielona przez resort podmiotowi związanemu bezpośrednio z Kościołem.