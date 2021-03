Ojciec Tadeusz Rydzyk na ławie oskarżonych. "Zamierzamy udowodnić, że umyślnie ukrywano informacje"

- Oskarżamy ich o umyślne ukrywanie informacji publicznej, jaki jest sposób wydawania dotacji, które trafiały do Lux Veritatis od rządowych instytucji. Podkreślam, że jako podatnicy mamy prawo do poznania wszystkich faktów ws. wydatkowania publicznych pieniędzy - mówi WP Szymon Osowski, 41-letni prawnik ze Szczecina, szef organizacji Sieć Obywatelska Watchdog Polska .

Jak będzie przebiegał nietypowy proces

- Do dziś nie otrzymaliśmy wszystkich danych, o które wystąpiliśmy. Choć uzyskaliśmy potwierdzenie, że doszło do złamania prawa o dostępie do informacji, prokuratorzy nie chcieli przesłuchać przedstawicieli fundacji. Liczę, że dojdzie do tego na sali sądowej - mówi dalej Osowski.