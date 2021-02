Ojciec Tadeusz Rydzyk wezwał sympatyków do wpłat. "Podczas pandemii trudniej się żyje"

"Niemal wszystkim podczas pandemii żyje się trudniej, także Radio Maryja i TV Trwam mają problemy, trudniej jest te dzieła utrzymać. Tym bardziej prosimy, by nie lekceważyć możliwości przekazania 1 proc. podatku na rzecz naszej fundacji" - to cytat z komunikatu ojca Tadeusza Rydzyka, który zwrócił się do sympatyków o kierowanie wpłat 1 proc. PIT na Fundację Nasza Przyszłość. Duchowny jest jej założycielem i szefem rady.