Siostry zakonne były w szoku. Znalazły go w oknie życia

Okno Życia we Wrocławiu działa od 15 lat. Jest alternatywą dla rodziców, którzy nie mogą wychować swego dziecka. Często to maluchy urodzone w tajemnicy przed rodziną i bliskimi. W takich sytuacjach rodzice mogą zostawić tu dzieci bez żadnych konsekwencji - nie są poszukiwani, a dziecko po badaniach w szpitalu kierowane jest do adopcji.