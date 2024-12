Tragiczny wypadek na Śląsku. Kobieta jechała z 11‑letnim synem

W piątek około godziny 19 w miejscowości Wręczyca Wielka w województwie śląskim doszło do tragicznego wypadku. Na drodze wojewódzkiej nr 494 zderzyły się osobowy mercedes i autobus. Jak podaje TVN24, 39-letnia kobieta kierująca mercedesem z nieznanych przyczyn przejechała przez oś jezdni, co doprowadziło do czołowego zderzenia z autobusem.