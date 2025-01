Horror w centrum Wrocławia. Motorniczy MPK celował z broni do kierowcy!

Wstrząsające sceny w centrum Wrocławia. W piątek wieczorem na placu Strzegomskim motorniczy tramwaju mierzył z broni do kierowcy samochodu osobowego. Wściekł się, gdy ten zablokował mu przejazd przez skrzyżowanie. Auto zatrzymało się, by przepuścić jadący na sygnale radiowóz policyjny. Nagranie z tego zajścia trafiło do sieci. Policja zatrzymała motorniczego, a MPK zwolniło go z pracy.